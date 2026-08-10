Identificado un varón por provocar una serie de incendios en solares de Puente Ladrillo

La Policía Local de Salamanca ha identificado y denunciado a un varón como presunto autor de hasta tres incendios provocados en solares del barrio de Puente Ladrillo.

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Según la información remitida por el Ayuntamiento de Salamanca, los agentes de Policía Local le atribuyen un incendio registrado el 7 de julio en un solar de la zona, así como otros dos en el mismo entorno los días 15 y 16 de julio.

Estos incendios provocaron una importante humareda que obligó a las autoridades a adoptar medidas preventivas que afectaron a los vecinos de los edificios próximos.