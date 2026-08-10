El cordero y el lechazo vuelven a cotizar al alza en la Lonja de Salamanca tras la subida de hace una semana

La mesa de los cereales en la Lonja Agropecuaria de Salamanca se encuentra este lunes 10 de agosto sin variaciones de precio, manteniendo la subida de entre dos y tres euros de la semana pasada. La única diferencia es la del maíz que baja en un euro.

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Precio Mesa De Cereales 10 De Agosto De 2026

En el lado contrario, las subidas de la lonja se centran en la mesa del ovino. Lo que más sube en este aspecto son el lechazo de mayor peso (13,01 a 15 kg) y el cordero (15,01 a 19 kg), que se incrementan en 20 céntimos cada uno.

La semana pasada ya se incrementaron todos los precios del ovino en diez céntimos, aplicándose ahora una nueva subida.

Precio Mesa De Ovino 10 De Agosto De 2026

En la mesa del vacuno de carne se registran tan solo bajadas en los añojos de más de 350 kilos y en las vacas; en el bovino de vida no hay diferencias de precios respecto a hace una semana.

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Mesa De Bovino De Vida 10 De Agosto De 2026

El cerdo blanco es el que ha subido de precio junto con el lechón y el tostón que lo hacen incrementándose en dos euros la unidad, alcanzando los 33 euros el lechón y los 23 euros el tostón.

Mesa De Porcino Blanco E Ibérico 10 De Agosto De 2026