La Junta confirma que mantiene la caza de la codorniz y autoriza la de la tórtola europea en 682 cotos de Castilla y León para este 2026

La Junta de Castilla y León confirma que para la media veda de 2026 mantiene la caza de la codorniz y autoriza la de la tórtola europea en 682 cotos de la Comunidad.

Publicidad Publicidad

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino declara que "la Junta defenderá la caza sostenible con gestión, datos y seguridad jurídica", afirmando igualmente que "siempre plantearemos alternativas responsables frente a prohibiciones generales que no tengan en cuenta la información disponible ni la realidad de nuestro territorio".

De esta manera, la codorniz podrá cazarse durante los días hábiles de la media veda: martes, jueves, sábados y domingos, entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, con un cupo máximo de 20 ejemplares por cazador y día.

A mayores, los cazadores autorizados deberán registrar sus capturas mediante las fichas facilitadas por los titulares de los cotos, conforme al modelo disponible en la página web de la Junta, o a través de la herramienta telemática CAPTURCYL. Por otro lado, los titulares cinegéticos deberán comunicar antes del 1 de octubre las capturas realizadas en cada coto.

En el caso de la tórtola se permite su captura en 682 cotos a partir del 25 de agosto, donde cada cazador podrá abatir un máximo de seis ejemplares por jornada y deberá comunicar las capturas al finalizar el día.

Durante la media veda podrán cazarse también otras especies como la urraca, la corneja, el conejo y el zorro, incluyendo la paloma torcaz y la bravía desde el 25 de agosto.