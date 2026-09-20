Salamanca se sitúa entre las provincias líderes de Castilla y León en la incorporación de jóvenes al campo gracias a las nuevas ayudas autonómicas

La Junta de Castilla y León ha destinado 20,85 millones de euros en una nueva resolución de ayudas para incorporar a 263 jóvenes al campo y financiar 87 planes de mejora, destacando especialmente el papel de la provincia de Salamanca.

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En este nuevo lote, Salamanca se sitúa en los puestos de cabeza de la Comunidad al sumar 56 nuevos agricultores y ganaderos, solo por detrás de Burgos y León, y aprobar 18 expedientes para la modernización de explotaciones. A nivel autonómico, estas cifras se suman al bloque de julio para alcanzar un total de 1.129 expedientes resueltos y 68,98 millones concedidos dentro de una convocatoria cuyo presupuesto total se ha elevado hasta los 115 millones de euros.