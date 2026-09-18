Rágama y Paradinas salen de la zona de restricción adicional por la enfermedad Newcastle

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha resuelto levantar las medidas restrictivas contra la enfermedad Newcastle en Rágama y Paradinas de San Juan donde el pasado mes de julio se detectaron dos focos de enfermedad en dos granjas avícolas.
Según la orden de la Consejería, la evolución favorable de la enfermedad permite hacer una modificación en la delimitación de zona de restricción y por tanto, alivia las medidas de control y vigilancia que se habían establecido.
Así, se recoge en la orden que se ha verificado “el cumplimiento de las condiciones exigidas para la retirada de las medidas de control de enfermedades en las zonas de vigilancia” donde hay una “evaluación epidemiológica favorable realizada por el Servicio de Sanidad Animal”. Por tanto, la Consejería ha valorado el cumplimiento de los requisitos exigidos para el levantamiento de las medidas aplicables en las ZP (Zona de Protección); el cumplimiento de las condiciones previstas para la retirada de las medidas de control en las ZV (Zona de Vigilancia); la realización de una evaluación epidemiológica específica con resultado favorable respecto de la evolución de cada foco y de su área de influencia; y, por último, la conveniencia de mantener un ámbito territorial sometido a vigilancia reforzada mediante la integración de los municipios de las citadas ZP y ZV en la Zona de Restricción Adicional (ZRA), con el fin de asegurar la continuidad de las medidas de seguimiento, control y prevención mientras no se declare el levantamiento de las Zonas de ZP y ZV de los otros focos declarados de en Castilla y León.
La Junta reconoce que se han realizado los controles sanitarios necesarios, así como de vigilancia en las explotaciones de la zona afectada y labores de limpieza y desinfección finales.
También determina que, dado que existen otros focos activos en la comunidad y mientras estos no estén extintos, se considera necesario mantener sobre el territorio un régimen forzado de vigilancia sanitaria y por tanto, quedan integrados en la Zona de Restricción Adicional, por lo que tendrán las medidas de prevención y vigilancia que corresponden a estas.