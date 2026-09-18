Rágama y Paradinas salen de la zona de restricción adicional por la enfermedad Newcastle

Así, se recoge en la orden que se ha verificado “el cumplimiento de las condiciones exigidas para la retirada de las medidas de control de enfermedades en las zonas de vigilancia” donde hay una “evaluación epidemiológica favorable realizada por el Servicio de Sanidad Animal”. Por tanto, la Consejería ha valorado el cumplimiento de los requisitos exigidos para el levantamiento de las medidas aplicables en las ZP (Zona de Protección); el cumplimiento de las condiciones previstas para la retirada de las medidas de control en las ZV (Zona de Vigilancia); la realización de una evaluación epidemiológica específica con resultado favorable respecto de la evolución de cada foco y de su área de influencia; y, por último, la conveniencia de mantener un ámbito territorial sometido a vigilancia reforzada mediante la integración de los municipios de las citadas ZP y ZV en la Zona de Restricción Adicional (ZRA), con el fin de asegurar la continuidad de las medidas de seguimiento, control y prevención mientras no se declare el levantamiento de las Zonas de ZP y ZV de los otros focos declarados de en Castilla y León.