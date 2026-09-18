El detenido en el barrio del Carmen, a prisión tras robar en seis viviendas en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de seis delitos contra el patrimonio cometidos en distintos domicilios de la ciudad. Tal y como han referido fuentes oficiales, la operación ha logrado recuperar numerosas joyas sustraídas durante los robos, entre ellas cadenas, colgantes, pulseras y pendientes de oro.

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La investigación se inició después de que la Policía tuviera conocimiento de varios robos en viviendas registrados durante los meses de agosto y septiembre. Según las pesquisas, el presunto autor accedía a los inmuebles a través de las ventanas y, una vez en el interior, se apoderaba principalmente de dinero en efectivo, joyas y otros efectos de valor.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron localizar varias piezas de joyería que presentaban características coincidentes con las denunciadas por las víctimas. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta diferentes establecimientos de compraventa de oro y metales preciosos de Salamanca, donde las joyas habían sido vendidas.

Detenido En El Barrio Del Carmen

Los objetos recuperados fueron mostrados posteriormente a sus legítimos propietarios, que los reconocieron sin ningún género de dudas como propios. Tras su identificación, las piezas fueron devueltas a las víctimas.

Algunas de ellas habían sido manipuladas y fragmentadas antes de su venta con el objetivo de obtener un beneficio económico. En total, el detenido habría obtenido cerca de 4.000 euros con la venta de los efectos sustraídos.

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El avance de la investigación permitió identificar a un varón como presunto responsable de los hechos. Los agentes procedieron a su localización y detención. Tal y como avanzó Salamanca24horas, la Policía Nacional llevó a cabo un registro en el domicilio del arrestado el pasado jueves en el barrio del Carmen, donde fueron localizados e intervenidos diferentes efectos y pruebas que estarían relacionados con la comisión de los delitos investigados.

Además, según informa la Policía Nacional, el detenido era reincidente.