Aumentan las riñas tumultuarias en Salamanca y disminuyen notablemente los delitos contra la libertad sexual en el último año

Las infracciones penales han aumentado en Salamanca con respecto a 2025, una tónica que ha sido similar en las demás provincias de Castilla y León a excepción de Soria. En el conjunto de la región, este tipo de sucesos han crecido un 6,5 por ciento hasta alcanzar los casi 50.000 en el primer trimestre de 2026.

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En Salamanca, la criminalidad convencional ha sido del 4,9 por ciento lo que ha crecido durante los meses de marzo a junio de manera interanual, mientras que la cibercriminalidad ha aumentado un 5,4 por ciento, según los datos recogidos tanto por la Guardia Civil, como la Policía Nacional y las policías locales de los diferentes municipios.

La máxima variación se ha dado en cuanto a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que han crecido un 121,6 por ciento, mientras que hasta el doble también han crecido los homicidios dolosos y asesinatos consumados, este último en referencia a la mujer que mató a su marido en el barrio de Garrido.

Los aumentos por encima del veinte por ciento se han dado en robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y los robos con fuerza en domicilios, mientras que entre el 0 y el cinco por ciento, en cuanto a crecimiento, se encuentran delitos como robos con violencia e intimidación, estafas informáticas y otros ciberdelitos.

Como dato positivo, han disminuido notablemente los delitos relacionados contra la libertad sexual un 15,3 por ciento, siendo un 47,8 por ciento en el caso de agresiones sexuales con penetración, y aumentando un 5,6 por ciento en el resto de delitos contra la libertad sexual.

El número total en Salamanca ha sido de 6.597, mientras que los datos en el resto de las provincias han sido los siguientes: Palencia, con 3.121 y un aumento del 20,3 por ciento; Burgos, con 8.087 y un 11,8 por ciento; Ávila, con un total de 4.412 y un aumento del 9,3 por ciento; León, con 9,166 un crecimiento del 6,6 por ciento; Zamora, con 3.116 y un 6 por ciento; Segovia, con 3.497 y un 4,1 por ciento; Valladolid, con 11.237 y un 1,8 por ciento de aumento. Soria es la única en presentar números positivos con 1.745 infracciones penales y una disminución del 0,3 por ciento. En España, el aumento ha sido del 0,5 por ciento, con un total de 1,2 millones de delitos.