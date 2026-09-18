Adelaida Rodríguez pone el sello de Lisardo en la feria de Salamanca: Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos completan el cartel

El ganado de Adelaida Rodríguez lleva fuera de la feria de Salamanca desde el año 2019 y en esta ocasión pone el sello de Lisardo Sánchez, siendo la única divisa de los seis festejos programados que se desvincula del encaste Domecq.

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Fernando García, propietario de la ganadería, expresa que “Adelaida en Salamanca tiene el signo torista”, formando por ello parte de esas ganaderías que con el tiempo van desapareciendo de las ferias porque no son el tipo de toros que quieren los toreros.

También lamenta que “antiguamente en esta provincia había mucha variedad de encastes y ahora quedamos ya pocos románticos que sigamos apostando por estos toros".

La novillada será estoqueada Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos. De los tres toreros, solo Mateos es salmantino, aunque Pedro Andrés está muy vinculado a esta tierra al haber formado parte de la Escuela Taurina de Salamanca y al estar actualmente apoderado por el diestro Jorge Manrique, afincado en Salamanca.

El catalán Vilau es el novillero que a día de hoy lidera el escalafón novilleril de esta temporada.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas, y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

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