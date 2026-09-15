Salamanca, a 1.000 entradas de colgar el ‘No hay billetes’ para el cartel de Morante de la Puebla

La plaza de toros de Salamanca se encuentra este martes a unas 1.000 entradas de colgar el ‘No hay Billetes’ para el cartel de Morante de la Puebla.

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De las 10.500 entradas que se ponen a la venta en el coso charro, con una capacidad para 11 mil personas, según ha podido saber Salamanca24horas, quedan solo libres 1.000 asientos a cinco días de la celebración de la corrida, en la que junto a Morante harán el paseíllo los toreros salmantinos, Ismael Martín y Julio Norte.

En los tendidos 5, 8 y la meseta de toriles queda libre solo una entrada; tres en el tendido 2; y la sobrepuerta de presidencia y el tendido 7 tienen relativamente pocos asientos desocupados, según figura en la web de BMF Toros.

El cartel de este 20 de septiembre fue el que más interés desató entre los aficionados salmantinos desde que se hicieron públicas las combinaciones de la feria, también desde que se abrieron las taquillas de la plaza, tanto de forma ‘online’ como física.