Detenido tras amenazar con incendiar un edificio e intentar acceder a una vivienda en Salamanca

Un hombre ha sido detenido en Salamanca como autor de varios delitos de amenazas graves y un atentado contra un agente de la Policía Nacional. Según explican, el detenido habría amenazado con prender fuego a un edificio e intentar acceder posteriormente a la vivienda de uno de los vecinos.

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Así, ante la negativa de los vecinos a abrirle la puerta, el individuo habría utilizado una valla de obra a modo de escalera con la intención de acceder a una de las casas. Finalmente, ante la intervención de uno de los vecinos, desistió de su propósito y abandonó el lugar.

Más tarde, los agentes de la autoridad, que conocían al sospechoso por intervenciones anteriores, se presentaron en el lugar tras haber sido alertados de la situación e iniciaron su búsqueda.

Poco tiempo después, el detenido fue localizado en la vía pública portando una bolsa con diversos objetos, aunque al percatarse de la presencia policial, comenzó a huir hacia su domicilio.

Aun así, la escapada fue frustrada porque un policía logró interceptarle. En ese momento, el detenido le propinó un codazo en el pecho, continuando con su actitud agresiva hasta que pudo ser reducido.

Por estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de amenazas graves y atentado contra agente de la autoridad. Cabe destacar que el varón cuenta además con un amplio historial de detenciones, habiendo sido detenido por agentes de la Policía Nacional en cuatro ocasiones durante el último mes.

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