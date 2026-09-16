Alfonso Basterra, a la espera de que el juez ratifique su permiso de salida de Topas

Alfonso Basterra, interno en el centro penitenciario de Topas, permanece a la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud de permiso de salida, una medida que podría permitirle abandonar temporalmente la prisión si así lo ratifica la autoridad judicial.

Publicidad Publicidad

Según fuentes penitenciarias, la petición planteada entre los meses de abril y mayo, recibió inicialmente la negativa de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Ante esta decisión, la defensa de Basterra recurrió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que consideró que no existía impedimento legal para conceder el permiso.

Sin embargo, la Fiscalía recurrió posteriormente la resolución judicial, impidiendo que el interno pudiera disfrutar de la salida.

Ahora, la defensa, representada por una abogada con despacho en Madrid, ha presentado un aval para respaldar nuevamente la solicitud de permiso.

La tramitación se mantiene abierta y será la evolución del procedimiento judicial la que determine si Basterra puede finalmente abandonar el centro penitenciario de Topas durante el periodo autorizado.

De momento, el interno continúa a la espera de que el juez ratifique la concesión del permiso y pueda hacer efectiva la salida solicitada, así lo han confirmado fuentes penitenciarias a SALAMANCA24HORAS.