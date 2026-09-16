La Guardia Civil abre una investigación tras un incendio en Galisancho

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar las causas de un incendio forestal registrado en la tarde de este martes en el término municipal de Galisancho.

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Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Salamanca se han hecho cargo de las actuaciones para determinar cómo se iniciaron las llamas.

La rápida alerta dada por los vecinos de la zona resultó decisiva para el control del incendio. Hasta allí, intervinieron medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León, junto a los parques de bomberos de Béjar y Guijuelo. Gracias al trabajo conjunto del dispositivo, el fuego se dio por controlado a última hora de la tarde.