Un herido tras chocar un camión contra una furgoneta estacionada polígono de los Villares

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido a última hora de la tarde de este martes tras registrarse un accidente de tráfico en el polígono industrial de Villares de la Reina. El siniestro ha tenido lugar a las 20:51 horas a la altura del número 25 de la calle Montera.

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El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido llamadas en las que se avisaba de la colisión de un camión contra una furgoneta que se encontraba aparcada en la calle. Los alertantes han solicitado asistencia médica para un varón de unos 50 años, que se encontraba consciente tras el choque.