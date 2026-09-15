Un motorista herido tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica de Salamanca

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido a última hora de la tarde de este martes tras sufrir un accidente de tráfico en Vía Helmántica, a las 19.37 horas en el tramo comprendido entre las rotondas de la Virgen de Loreto y Vettones y Vacceos.

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El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando de una colisión por alcance en la que se han visto implicados un turismo y una motocicleta. Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para el motorista, que se encontraba consciente en el lugar tras el impacto.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los medios necesarios para atender al herido en el punto del accidente.