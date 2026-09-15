Un motorista herido tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica de Salamanca

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido a última hora de la tarde de este martes tras sufrir un accidente de tráfico en Vía Helmántica, a las 19.37 horas en el tramo comprendido entre las rotondas de la Virgen de Loreto y Vettones y Vacceos.
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando de una colisión por alcance en la que se han visto implicados un turismo y una motocicleta. Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para el motorista, que se encontraba consciente en el lugar tras el impacto.
Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los medios necesarios para atender al herido en el punto del accidente.
Se trata del segundo accidente que se ha producido en la zona este martes ya que a primera hora de la mañana el 1-1-2 registraba otro accidente entre dos turismos por alcance dejando a una mujer herida.