El ex alcalde de Moraleja de Sayago, trasladado al hospital de Salamanca tras caer de un caballo

El ex alcalde de Moraleja de Sayago, Ángel Villamor, ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de Salamanca tras caer de su caballo. En primera instancia, ha sido una ambulancia del SACYL la que se ha trasladado hasta el la carretera de Zamora, lugar en el que se ha producido el incidente, además de la Guardia Civil.

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Tras realizar una primera exploración a la persona herida y ser atendida en el lugar por un fuerte golpe en la cabeza, se ha solicitado asistencia sanitaria a través de un helicóptero para que fuera trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Se trata del ex alcalde de la localidad, Ángel Villamor, que fuera regidor del municipio durante más de 20 años y hasta el pasado mes de agosto, después de que prosperase una moción de censura y otorgase el bastón de mando al socialista Samuel Mayor.