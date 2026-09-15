La Policía y la Guardia Civil desmienten el bulo del supuesto payaso que agrede a mujeres y niñas en Salamanca

La aparición de un supuesto hombre disfrazado de payaso que estaría recorriendo distintos puntos de Salamanca para agredir a mujeres y niñas ha generado preocupación entre los salmantinos. El aviso se ha difundido rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería durante estos últimos días.

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Según el mensaje que circula por internet, el individuo habría protagonizado varias agresiones en diferentes zonas de la ciudad y estaría siendo buscado por la Policía. La cadena recomienda además extremar las precauciones, especialmente a mujeres y familias con menores, y alerta de la supuesta presencia del hombre en las calles de Salamanca.

Sin embargo, se trata de una información falsa que se ha extendido sin aportar pruebas ni datos concretos que permitan verificar los hechos.