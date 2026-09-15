Abierto el plazo para formar parte del Coro Ciudad de Salamanca

El Coro Ciudad de Salamanca ha abierto plazo para la selección de nuevas voces de cara al curso 2026/2027, permaneciendo las inscripciones abiertas hasta el 25 de septiembre para las edades comprendidas entre los 6 y 25 años.

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Los que quieran forman parte del Coro tendrán que realizar una audición donde se valorará la aptitud del candidato, sin exigir conocimientos musicales previos, aunque se valorarán. Desde el Ayuntamiento han destacado que “en el Coro se trabaja el aprendizaje, disfrute y desarrollo del canto coral, desarrollo auditivo, rítmico y psicomotor, desarrollo memorístico, sin olvidar la parte afectivo-social y de compañerismo, así como la disciplina y saber estar que esta actividad aporta”.