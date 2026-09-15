Más retraso aún para el autobús de Castellanos de Moriscos al sufrir un accidente en el polígono

El Ministerio de Transportes está acometiendo la renovación del firme de la calzada N-620 a su paso por Castellanos de Moriscos.

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Se trata de trabajos de asfaltado que desde la mañana de este lunes afectan a uno de los carriles de circulación, cortados completamente al tráfico, y está provocando largas retenciones para circular por la carretera nacional.

Un tráfico que está siendo controlado por un semáforo de obra, que regula la prioridad de paso. Este acontecimiento está haciendo que el autobús metropolitano que conecta el municipio con Salamanca circule con cierto retraso, tal y como ha informado el propio Ayuntamiento.

De hecho, los retrasos comenzaron este lunes y se prolongan este martes, acentuados, además, por la colisión del vehículo que presta el servicio contra otro vehículo en el polígono de Los Villares, tal y como ha informado el propio ayuntamiento.