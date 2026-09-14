Santa Marta mejora el camino peatonal del arroyo Requesenes

Los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo “Mejora de espacios públicos y edificios municipales”, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), han finalizado una de las actuaciones previstas dentro de este programa: el acondicionamiento de la margen derecha del camino del arroyo Requesenes, en el tramo situado entre la avenida Zamora y la avenida de los Padres Paúles, en las proximidades de los huertos urbanos.

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Los trabajos, que comenzaron el pasado 1 de junio, han permitido mejorar un tramo de casi 300 metros que presentaba un terreno muy desigual y desgastado. Para ello, los alumnos han realizado en primer lugar la nivelación del camino, retirando las tierras superficiales hasta alcanzar la cota adecuada y conseguir una superficie más regular.

También se han retirado las plantas herbáceas de crecimiento espontáneo situadas a ambos lados del camino y se ha instalado un bordillo de madera de pino tratado, de sección rectangular, que permite delimitar el recorrido y, al mismo tiempo, integrarse en el entorno natural.

Una vez colocado el encintado, se han asentado las tierras a ambos lados y se ha extendido zahorra de Arevalillo, el mismo material utilizado en la Isla del Soto. Se trata de un árido caracterizado por su resistencia mecánica y su buen comportamiento frente al desgaste y la fricción, lo que permitirá disponer de un camino más firme y duradero.

Esta actuación forma parte de las dos intervenciones previstas en el Programa Mixto de Formación y Empleo “Mejora de espacios públicos y edificios municipales”, que se desarrolla durante seis meses y cuenta con la participación de ocho alumnos, hasta el próximo 30 de septiembre.

El programa, especializado en albañilería, tiene como objetivo que los participantes combinen la formación teórica con la experiencia práctica en trabajos de mejora de espacios municipales. A su finalización, obtendrán dos certificados completos: Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y Operaciones de hormigón, además de un módulo básico de prevención de riesgos laborales.

El Programa Mixto de Formación y Empleo cuenta con un presupuesto total de 138.561 euros, de los que 114.580 euros son aportados por la Junta de Castilla y León y 23.981 euros corresponden al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

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El concejal de Formación y Empleo, Óscar Santos, ha destacado la doble importancia de este tipo de iniciativas, tanto para el municipio como para las personas que participan en ellas: “Estos programas permiten conseguir un doble objetivo: por un lado, seguimos mejorando y poniendo en valor espacios públicos de Santa Marta y, por otro, ofrecemos a personas en situación de desempleo la posibilidad de formarse, adquirir experiencia y mejorar sus oportunidades de encontrar un empleo”.

Santos ha subrayado que el objetivo de los Programas Mixtos de Formación y Empleo, subvencionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), es mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo mediante la cualificación y la adquisición de competencias profesionales vinculadas a los certificados profesionales de cada acción formativa.

“Son programas de éxito, con un alto porcentaje de inserción laboral una vez que finalizan. Por eso es importante que la Junta de Castilla y León esté apostando de forma decidida por ellos y destinando en 2026 la mayor cuantía económica de la historia para este tipo de acciones”, ha señalado el concejal.

El Ayuntamiento de Santa Marta considera que la combinación de formación, experiencia práctica y mejora de los espacios municipales convierte estos programas en una herramienta especialmente útil para facilitar el acceso al mercado laboral y, al mismo tiempo, dar respuesta a necesidades concretas del municipio.