Los cereales se mantienen al alza en la Lonja de Salamanca

Tendencia alcista en la Lonja de Salamanca celebrada este lunes. La mesa de cereales ha optado por seguir subiendo los precios, aunque esta semana con un incremento más suave y generalizado para todos los cultivos. Un euro de diferencia con la cotización de la semana anterior para el trigo, el triticale, la cebada, el centeno, la avena y el maíz. También sube el garbanzo pedrosillano, 25 euros la tonelada lo que la dejan en 675 euros.

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La alfalfa empacada sube 3 euros y el paquete grande de paja 1 euro.

Mesa De Cereales 14 De Septiembre

Por su parte, la mesa de ovino también sigue subiendo los precios de lechazo y corderos. Los corderos más pequeños, los de menos de 19 kilos suben 40 céntimos, mientras que de 19 a 25 kilos se incrementa en 15 céntimos. Los más grandes repiten la cotización de la semana pasada.

Por su parte, el lechazo sube también 40 céntimos en los más grandes, los de 13 a 15 kilos. El resto 15 céntimos de subida.

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