Salamanca, una provincia con una gran riqueza de cultivos: "Contamos con variedades locales de un valor incalculable"

La agricultura en Salamanca y en España, en conjunto, es una de las actividades económicas más importantes. De los cultivos depende en gran parte nuestra subsistencia, también nuestra salud.

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Lastimosamente el oficio del agricultor es uno de los trabajos que va quedando sin relevo generacional. Ya nadie quiere vivir la dureza del campo. Sin embargo, todavía hay un halo de esperanza: la tecnología.

Las competencias digitales son la única opción para captar la atención de los jóvenes y para que miremos el futuro del campo con esperanza.

Ana Isabel González Hernández, miembro del área de producción vegetal de la Universidad de Salamanca, cuya línea de investigación se centra en el estudio de la aplicación de compuestos bioestimulantes, bioherbicidas e inductores de resistencia en cultivos en un marco de bioeconomía circular y sostenibilidad, es una de las muchas investigadoras que trabaja para ofrecer soluciones reales, sostenibles y eficientes para que la agricultura siga siendo una actividad de gran importancia, con cultivos que produzcan alimentos de calidad.

En la semana en la que se ha celebrado el Día Mundial de la Agricultura, desde la Universidad de Salamanca se ha rendido un pequeño homenaje a la que es una de las actividades más antiguas del mundo.

Aprovechando el escaparate de la feria de Salamaq, Ana Isabel junto a su equipo llevaron a cabo el taller ‘Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra’. El objetivo era “dar a conocer y poner en valor nuestro patrimonio agrícola”.

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