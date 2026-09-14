Sanguijuelas del Guadiana hace florecer Salamanca a ritmo de sus '100 Amapolas'

Himnos reivindicativos sobre las raíces, la despoblación y el éxodo rural han hecho retumbar las paredes de la Plaza Mayor de Salamanca desde las 22:00 horas de este lunes. ¿El motivo? El concierto de Sanguijuelas del Guadiana, el conocido grupo pacense que lleva la esencia de su pueblo, Casas de Don Pedro, por bandera.

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Cuando el reloj marcaba la hora de comienzo, un escenario que simula la cochera de 'Sanguijuelas del Guadiana', lugar donde realizan sus ensayos, se ha dejado ver frente al Ayuntamiento de Salamanca, caldeando así el ambiente de los fanáticos que aguardaban al comienzo del espectáculo.

La pieza encargada de hacer estallar la Plaza Mayor ha sido 'Intro', un tema que ha servido de precedente para una de las canciones mas esperadas. '100 Amapolas', la canción más escuchada del grupo pacense, ha conseguido hacer vibrar el recinto e inaugurar así un concierto lleno de saltos, canciones y amor por el mundo rural.

En su primera interacción con el público, además, el grupo procedente de Extremadura ha dejado claro su amor por Salamanca, una ciudad a la que tienen mucho cariño por haber comenzado en la capital del Tormes su segunda gira, 'Verbena en Vena'.

Así, en un espectáculo con temas como 'Yesca' o 'Me da igual' como banda sonora, Sanguijuelas del Guadiana no ha querido perder la oportunidad de regalar una sorpresa al emocionado público: Javi Medina, integrante del grupo 'Aldeskuido', ha aparecido en el escenario para presentar así su nueva colaboración con el grupo pacense.

Así, con este cariño hacia Salamanca y hacia el mundo rural por bandera, el grupo pacense se ha encargado de hacer estallar la Plaza Mayor en el penúltimo concierto de las Ferias y Fiestas de la ciudad.