Prosperidad estrena un nuevo centro de salud con una apuesta por la tecnología y el trato humano

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Prosperidad, una infraestructura que permitirá reforzar la atención primaria en Salamanca y atender a unas 12.600 tarjetas sanitarias. El edificio cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 9,5 millones de euros.

Publicidad Publicidad

El nuevo centro dispone de 10 consultas de medicina familiar y comunitaria y otras 10 de enfermería, además de dos consultas de pediatría y dos de enfermería pediátrica. Su cartera de servicios incluye también fisioterapia, rehabilitación, programas preventivos y de promoción de la salud, atención comunitaria y domiciliaria y asistencia a pacientes crónicos y pluripatológicos.

A estas prestaciones se incorporan nuevos servicios como ecografía, retinografía, espirometría, cirugía menor, extracción analítica y laboratorio, además de la atención a la mujer, con mamografía y psicoprofilaxis obstétrica.

Durante la inauguración, Mañueco ha definido el centro como un edificio "moderno", "accesible" y adaptado a las necesidades actuales, que permitirá favorecer el trabajo multidisciplinar de los profesionales y avanzar en una atención integral a los pacientes.

El presidente de la Junta ha situado la apertura dentro de la transformación que, según ha señalado, está experimentando la sanidad pública de Castilla y León. Una transformación que, ha recalcado, no se limita a los edificios o a la incorporación de tecnología, sino que también afecta a los servicios que se prestan a los ciudadanos.

"Es un magnífico ejemplo de la transformación que se está dando en la sanidad pública de Castilla y León", ha afirmado Mañueco, quien ha destacado que el sistema sanitario de la comunidad es, según el barómetro del Ministerio de Sanidad, el tercero mejor valorado de España.

Publicidad Publicidad