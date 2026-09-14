La Junta quiere tener "cuanto antes" la licitación y el proyecto del Centro de Salud de San José-El Zurguén

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el compromiso del Gobierno autonómico es que la licitación y la redacción del proyecto del nuevo Centro de Salud de San José-El Zurguén estén terminadas "cuanto antes".

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Mañueco ha destacado este proyecto dentro de la apuesta de la Junta por reforzar la sanidad pública en Salamanca, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada.

El futuro centro atenderá a los vecinos de San José, El Zurguén, La Vega, el Tormes y el Teso de la Feria y contará con servicios de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, Atención a la Mujer, Fisioterapia y Rehabilitación, extracción de muestras y una Unidad de Soporte Vital Básico.

Durante su intervención, Mañueco también ha repasado otros proyectos sanitarios en marcha en la provincia y ha señalado que las obras del Centro de Salud de Peñaranda concluirán este año o a principios del próximo.

En cuanto al Hospital de Salamanca, ha asegurado que las obras del nuevo edificio de consultas avanzan a muy buen ritmo y ha apuntado que será una realidad a lo largo del próximo año. Mañueco ha recordado que la Junta ha invertido 350 millones de euros en el Hospital de Salamanca durante estos años.

El presidente autonómico ha añadido que la Junta también tiene previsto acometer modernizaciones en los centros de salud de Tejares y Sancti Spíritus, entre otros, como parte de una "apuesta clara por la sanidad pública".