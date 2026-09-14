El derribo de un edificio de cuatro plantas cortará las calles Pérez Oliva y Las Eras

Un tramo importante de las calles Pérez Oliva y de Las Eras estarán cortadas al tráfico durante toda esta semana por los trabajos de derribo de un edificio.

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En concreto, según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Salamanca, se va a proceder a la demolición de un antiguo edificio de cuatro plantas que se encuentra situado en la esquina que forman las mencionadas calles.

Por este motivo, se cortará el tráfico de ambas vías (en las partes indicadas en el mapa que adjunta esta noticia) y además se prohibirá estacionar durante el tiempo que tarden los trabajos, previsiblemente hasta el próximo viernes, 18 de septiembre.

Corte De Trafico

Así, los conductores no podrán acceder desde la avenida de Mirat a la calle Pérez Oliva y la entrada de la calle Las Eras estará cortada desde la calle Dimas Madariaga.

Por último, los vehículos que circulen por Pérez Oliva desde la plaza Julián Sánchez el Charro serán desviados hacia la calle Maldonado Ocampo, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado. Además, aquellos conductores que transiten por la calle de Las Eras tendrán que girar hacia Dimas Madariaga para evitar la zona que afecta a los trabajos de derribo.