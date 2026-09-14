Nueva subida de la bombona de butano a partir de este martes

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 4,96% a partir de mañana martes, alcanzando los 18,84 euros, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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En concreto, esta subida de esta última revisión tiene en cuenta la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos que establece el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, de 11,25 euros/tonelada, según informa Europa Press.

A esta medida se añade un ascenso de la cotización de las materias primas (+8,24%), un aumento del coste de los fletes (+10,27%), y la apreciación del euro frente al dólar (+7,1), indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con la fórmula aprobada en la orden IET/389/2015.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otros elementos, como el coste de comercialización o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

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En el caso de no haberse aplicado este límite del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral ni las medidas fiscales, el precio máximo habría ascendido a 18,89 euros. Esto implica que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5%.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.