El Centro Tormes+ abre el plazo para dos nuevas actividades gratuitas de formación e innovación para autónomos y startups

El Centro Tormes+, en colaboración con la Fundación INCYDE y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha abierto el plazo de inscripción para dos nuevas actividades formativas de carácter totalmente gratuito. Las iniciativas están dirigidas a personas emprendedoras, autónomos, pymes y startups, y las reservas ya pueden tramitarse a través de la web tormesplus.com/emprendimiento.

Publicidad Publicidad

La primera propuesta es la Jornada de Sensibilización: Innovación para Emprendedores, que se celebrará el próximo 7 de octubre en un formato intensivo de cuatro horas (de 16:30 a 20:30 horas). Esta sesión está diseñada para dar a conocer las últimas tendencias en innovación, mostrar el ecosistema de apoyo existente, repasar las vías de financiación y explicar las ventajas del Sello PYME Innovadora a través de dinámicas participativas y espacios de reflexión.

Por su parte, de cara al mes siguiente se ha programado el taller Cómo pasar de tu idea de proyecto de I+D+i a la financiación CDTI para startups, que se desarrollará en dos sesiones los días 4 y 11 de noviembre, también de 16:30 a 20:30 horas. Este curso —enfocado a empresas tecnológicas y de base científica— combinará la capacitación técnica con ejercicios prácticos para ayudar a los participantes a estructurar sus ideas de negocio y alinearlas con los requisitos de evaluación del CDTI.