El XX Festival de Artes de Calle vuelve a llenar de arte las calles de Salamanca

El XX Festival de Artes de Calle continúa llevando el espectáculo y la cultura a diferentes espacios de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas. El Patio Chico volvió a convertirse en uno de los escenarios principales de la programación con la representación de L’Appel du Vide.

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El festival acercó al público las artes escénicas en un enclave emblemático del centro histórico de la ciudad, convirtiendo el Patio Chico en un espacio para disfrutar del arte al aire libre.

Con esta nueva actuación, el Festival de Artes de Calle mantiene su apuesta por acercar diferentes disciplinas artísticas a los salmantinos, utilizando las calles y plazas de la ciudad como escenario.