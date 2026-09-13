Atacan a decenas de aficionados de Unionistas en Avilés

Lamentable suceso en la previa del Real Avilés - Unionistas. Según ha informado El Comercio, alrededor de treinta aficionados de Unionistas fueron atacados en un bar de la de la calle de Fernando Morán en la localidad asturiana.

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Dentro de la información del diario El Comercio, la dueña explica que "un grupo de seguidores locales llegaron por el parque cercano, con niños en los columpios, y atacaron a los que estaban en mi establecimiento, que respondieron lanzando botellas".