El equipo salmantino PGA Verticalidad arranca su andadura en el prestigioso Fenekrally en el Sáhara

Salamanca vuelve a mirar hacia las dunas africanas. El equipo PGA Verticalidad, formado por el piloto Pedro García Andrés (PGA) y su copiloto José Carlos Prats Varillas (efectivo de la Policía Local), ha tomado la salida en la 14ª edición del Fenekrally, una exigente prueba de motor que se disputa en el imponente desierto del Sáhara, en la localidad de Merzouga (Marruecos).

Publicidad Publicidad

La competición, que se celebra del 13 al 18 de septiembre, reúne a equipos y pilotos procedentes de diversos puntos del globo, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina e Italia, entre otros, consolidándose como una de las antesalas y bancos de prueba preferidos para quienes sueñan con el legendario Rally Dakar.