Santolino gana la primera jornada en la Baja España y se juega la victoria

Lorenzo Santolino (Sherco) ha logrado la victoria en la jornada más dura de la Baja España, el rally por

antonomasia en España, en el que defiende la victoria del año pasado y que es su regreso a la

competición a pocos meses del Dakar. El salmantino ha dominado el primer sector del sábado y ha

contenido a dos rivales en el segundo, con una ventaja de 1 minuto 37 segundos que tendrá que

gestionar este domingo para alzarse con la victoria.

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Tras suspenderse el pasado verano en sus fechas tradicionales por los incendios, la Baja España

regresaba este septiembre con una inscripción en la que Santolino es el piloto más destacado tras

renunciar Toscha Schareina (Honda), cuya presencia estaba prevista. El salmantino es cabeza del

equipo Sherco y se presenta en esta prueba como parte de su preparación para el Dakar del próximo

enero. En los días previos ha sufrido un proceso estomacal que hoy ha acabado notando, pero que no le ha impedido ganar.

Los pilotos afrontaban este sábado un doble sector tras la prólogo del viernes, en la que Santolino fue

segundo tras David Braceras (Honda), un joven piloto de motocross pupilo del dakariano Joan Barreda que hace aquí su estreno en la especialidad. Pellicer (KTM) y Navarro (Husqvarna) se confirmaban como las otras alternativas.

Este sábado por la mañana se disputaba la primera jornada del rally, en un doble sector mañana y tarde, madrugando mucho. La primera especial, de 180 kilómetros, se la ha anotado Santolino con cierta solvencia sobre Braceras, que ha demostrado que iba a ser su rival más serio. Pese a algún problema y algo mermado de salud, Santolino la ha ganado con cerca de minuto y medio de ventaja.

“Como siempre las especiales aquí son técnicas, caminos que no permiten ningún fallo, iba sufriendo un poco porque he tenido problemas gastrointestinales, pero he conseguido marcar un ritmo bueno. La primera especial he conseguido ganarla. He tenido un pequeño fallo, no ha llegado a ser caída en una curva poco visible y me he salido de la pista”, expresó Santolino.



La segunda, de 150 kilómetros, estaba más rota por el paso previo de los coches y ha sido más

competida, tanto, que Santolino y Braceras han terminado con el mismo tiempo, pero con un tercero en discordia, Navarro, que ha marcado alguno de los mejores parciales. Aquí Santolino ha sufrido más por el terreno y por sus problemas de salud.

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“La segunda especial era la primera de los coches y después de que hayan pasado ha quedado

bastante mal, con mucha piedra suelta y escalones que complican la conducción, pero por lo demás ha sido una especial bonita y rápida. En el repostaje iba liderando con 30 segundos, pero en la última parte he tenido que aflojar porque no me encontraba nada bien y se ha degradado el neumático como

siempre”, ha comentado.