Javi Medina: "La sensación es que en 10-15 minutos tiramos los partidos"

"La sensación es que en 10-15 minutos tiramos los partidos". Así acababa Javi Medina su comparecencia en el Román Suárez Puerta. No es para menos. Tres partidos, tres derrotas y Unionistas colista. Y, sobre todo, la sensación de un equipo frágil en defensa.

El Real Avilés se impuso por 3-1 a Unionistas. Y el sevillano no escondía su tristeza en sala de prensa: "Es una derrota dura. En tres partidos el equipo no ha sido capaz de sacar todo el talento que tiene. Estamos concediendo muchas ventajas y recibiendo goles que son muy evitables. Hemos hecho lo difícil, que es ponernos por delante. Con el gol nuestro ellos han dado un paso adelante, nos hemos metido detrás de balón y estábamos sólidos, pero una situación antes del descanso lo aprovechan para empatar. La segunda parte, nos situaciones muy rápidas".