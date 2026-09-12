El División de Honor de Unionistas logra su primer triunfo de la temporada

Buen arranque de temporada de Unionistas en División de Honor. Si los charros empataban la primera jornada contra el Antiguoko, en la segunda lograron la victoria por 0-1 en casa del Arriata.
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El único tanto del partido llegó por medio de Pablo Sánchez en el minuto 44 de encuentro. Eso sí, los charros habían gozado de numerosas situaciones a balón parado durante el tramo inicial del choque.
En la segunda parte, Unionistas supo aguantar las embestidas del equipo rival y manejó el resultado corto para situarse en la zona alta de la tabla en el arranque liguero.