A cuchilladas: La Aldehuela vuelve a ser escenario de una pelea multitudinaria

El parque de La Aldehuela ha vuelto a ser escenario de una pelea apenas un día después del altercado protagonizado por varios menores que ha obligado a intervenir a la Policía Local y a la Policía Nacional.
El aviso se ha recibido a las 19:25 horas de este sábado en el 1-1-2 de Castilla y León. Según ha explicado el alertante, en el parque de La Aldehuela se estaba produciendo una pelea entre grupos, en la que participaban alrededor de 10 o 15 jóvenes.
Durante la llamada, se ha solicitado asistencia sanitaria para una persona que ha sufrido una herida por arma blanca en un brazo. Ante esta situación, el 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos hasta el lugar. Finalmente, un varón de 17 años ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.
El suceso se ha producido menos de 24 horas después de otro incidente registrado en el mismo parque. Este pasado viernes, dos menores habían quedado para enfrentarse y un grupo de alrededor de 40 jóvenes se concentró en la zona. Uno de los alertantes advirtió de la presencia de un posible cuchillo, lo que motivó la movilización policial. Finalmente, los agentes no localizaron ningún arma y no constaron heridos, aunque todos los menores fueron debidamente identificados.