A cuchilladas: La Aldehuela vuelve a ser escenario de una pelea multitudinaria

El parque de La Aldehuela ha vuelto a ser escenario de una pelea apenas un día después del altercado protagonizado por varios menores que ha obligado a intervenir a la Policía Local y a la Policía Nacional.

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El aviso se ha recibido a las 19:25 horas de este sábado en el 1-1-2 de Castilla y León. Según ha explicado el alertante, en el parque de La Aldehuela se estaba produciendo una pelea entre grupos, en la que participaban alrededor de 10 o 15 jóvenes.

Durante la llamada, se ha solicitado asistencia sanitaria para una persona que ha sufrido una herida por arma blanca en un brazo. Ante esta situación, el 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos hasta el lugar. Finalmente, un varón de 17 años ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.