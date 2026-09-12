La salida de vía de un coche en El Cabaco se cobra un herido

Un hombre de 35 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la tarde de este sábado.

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El suceso, del que el 112 de Castilla y León ha sido informado a las 19:07 horas, ha tenido lugar en el km 5 de la carretera SA-201, en El Cabaco.

Tal y como han referido fuentes oficiales, se trataría de la salida de vía de un coche.