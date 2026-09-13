Una colisión entre un turismo y una moto deja herida a una joven en Salamanca

Eran las 19:12 horas cuando el aviso rompía la tranquilidad de la tarde en Salamanca. Un accidente de tráfico ha tenido tenido lugar en el Paseo Rector, a la altura del número 85, en su confluencia con el Paseo de Canalejas.

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En el lugar se ha producido la colisión entre un turismo y una motocicleta, dejando como consecuencia a una mujer de unos 25 años herida en una pierna.

Tras recibir el aviso, se han movilizado los servicios de emergencia. Policía Local y Policía Nacional de Salamanca han acudido al lugar de los hechos, mientras que Emergencias Sanitarias Sacyl envió recursos hasta el punto del accidente para atender a la joven.