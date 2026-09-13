Nuevo atropello en Salamanca capital

Una mujer de unos 25 años ha resultado herida este domingo tras ser atropellada por un vehículo en Salamanca capital. El suceso ha tenido lugar a las 11:47 horas en la carretera de Ledesma, a la altura del número 86.

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El aviso alertó de un atropello a un peatón, por lo que se ha trasladado el incidente a la Policía Nacional y a la Policía Local de Salamanca, además de a Emergencias Sanitarias-Sacyl.