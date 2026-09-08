Choca contra un vehículo aparcado en la Avenida de Villamayor y da positivo en alcohol

La primera noche de estas fiestas patronales en Salamanca se ha saldado casi sin incidentes. La excepción ha sido un accidente registrado en la avenida de Villamayor de Salamanca que dejó a una persona herida y el conductor que ha dado positivo en alcohol.

Publicidad Publicidad

El choque se produjo por alcance cuando un vehículo colisionó contra otro que se encontraba correctamente estacionado en la vía. Como consecuencia del impacto, un pasajero del automóvil manifestó sufrir un fuerte dolor cervical, por lo que requirió atención sanitaria. Finalmente, una mujer de unos 30 años tuvo que ser atendida.

Tras desplazarse al lugar, los agentes de la Policía Local sometieron al conductor a la correspondiente prueba de alcoholemia, en la que arrojó una tasa positiva que supera el límite establecido. También se desplazó hasta el lugar del incidente la Policía Nacional y los servicios de emergencia del Sacyl.