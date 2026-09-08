Así será la programación para este martes en las Ferias y Fiestas en Salamanca: pregón, música y espectáculos por toda la ciudad

Salamanca afronta este martes un día más en las Ferias y Fiestas, con una programación con pregón, música y espectáculos en distintos puntos de la ciudad.

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El acto central tendrá lugar a las 13:45 horas en la Plaza Mayor, donde la actriz y cantante salmantina Guadalupe Lancho pronunciará el pregón de Ferias. Tras su intervención, la Banda Municipal de Música interpretará el himno a la Virgen de la Vega y se celebrará el tradicional repique de campanas.

Por la tarde, el XX Festival de Artes de Calle llevará al Patio Chico, a las 19:00 horas, el espectáculo ‘Fins al Cel’, mientras que a las 19:30 horas tendrá lugar el pasacalles ‘Carrusel ambulante’.

La música será una de las grandes protagonistas de la noche. El Parque Elio Antonio de Nebrija acogerá a las 20:00 horas la actuación de Al Límite y, a las 22:00 horas, el concierto de La Duda Ofende.