Tony Hadley llevará los grandes éxitos de Spandau Ballet a la Plaza Mayor de Salamanca

La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá este martes 8 en el escenario de una de las grandes citas musicales de las Ferias y Fiestas con la actuación de Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, que llega a Salamanca para hacer disfrutar al público con algunos de los grandes éxitos que marcaron toda una época.

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El cantante británico, uno de los referentes del pop internacional de los años 80, repasará durante su actuación una trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios, con un repertorio en el que no faltarán canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Hadley alcanzó la fama mundial como vocalista de Spandau Ballet, banda con la que triunfó internacionalmente gracias a temas como True, Gold o Through the Barricades. El grupo británico fue además uno de los protagonistas del histórico concierto Live Aid celebrado en 1985.

Tras la disolución de Spandau Ballet en 1990, Tony Hadley inició una carrera en solitario que le ha llevado a explorar diferentes estilos musicales. A lo largo de estos años ha publicado varios trabajos discográficos y ha recorrido escenarios de numerosos países, alternando sus canciones propias con versiones de grandes clásicos.

El artista también ha demostrado su especial conexión con el swing, género al que dedicó el álbum Passing Strangers en 2006 y al que regresó en 2024 con The Mood I’m In, donde recupera clásicos del género y vuelve a mostrar su faceta de ‘crooner’.

Su carrera también ha estado ligada a los reencuentros con Spandau Ballet. La banda volvió a los escenarios en 2009 y posteriormente realizó nuevas giras, aunque Hadley anunció en 2017 su salida del grupo.

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