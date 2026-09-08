La programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este 8 de septiembre

Este martes se realizarán dos actividades de la programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca. El vigésimo cuarto torneo de fútbol sala, organizado por Asafusa en diferentes pabellones de la ciudad, sigue su curso y ya avanza hacia las rondas decisivas.
La atención se centrará en la final del torneo de fútbol Ferias y Fiestas Virgen de la Vega. Un año más, el Real Salamanca Monterrey organiza uno de los eventos deportivas más reconocibles en nuestra programación deportiva.
Además, también se dará inicio al decimotercer torneo de pádel Ciudad de Salamanca y se disputará el Campeonato de Petanca libre y por equipos en el Parque Picasso (a partir de las 9 horas).