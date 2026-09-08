La programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este 8 de septiembre

Este martes se realizarán dos actividades de la programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca. El vigésimo cuarto torneo de fútbol sala, organizado por Asafusa en diferentes pabellones de la ciudad, sigue su curso y ya avanza hacia las rondas decisivas.

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La atención se centrará en la final del torneo de fútbol Ferias y Fiestas Virgen de la Vega. Un año más, el Real Salamanca Monterrey organiza uno de los eventos deportivas más reconocibles en nuestra programación deportiva.