Seis partidos para promocionar el balonmano en Salamanca el próximo 5 de septiembre

El Club Balonmano Ciudad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca han trabajado conjuntamente un año más en pro de fomentar este deporte, en esta ocasión con seis partidos que se disputarán en el polideportivo municipal Río Tormes el próximo sábado, 5 de septiembre, en el tradicional Torneo de Ferias y Fiestas.

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La concejala de Deportes, Almudena Parres, y miembros de la entidad deportiva han presentado la cita que reunirá en una sola jornada a equipos base y a los conjuntos sénior del club, reforzando la presencia del balonmano en la programación deportiva de las Ferias y Fiestas. Además, han animado a las familias, aficionados y salmantinos a acercarse y disfrutar de uno de los deportes con más tradición en la provincia de Salamanca. Asimismo, han aprovechado para animar a las familias, aficionados y salmantinos a acercarse y disfrutar de un día completo de balonmano con la celebración de un total de seis partidos.

El calendario del torneo es el siguiente: la jornada matinal estará dedicada a la sección femenina, con tres encuentros frente a equipos procedentes de Palencia. A las 10:15 horas, el Alenta Homes Cadete Femenino abrirá el torneo; a las 11:45 horas será el turno del Confiterías Gil Juvenil Femenino; y a las 13:30 horas cerrará la sesión el Confiterías Gil Primera Nacional Femenino. Por la tarde llegará el turno de la sección masculina, que se enfrentará al conjunto leonés Sariegos. A las 16:00 horas jugará el Reciclajes Montalvo Cadete Masculino; a las 17:30 horas, el Fisioterapia Polo Juvenil Masculino; y a las 19:30 horas pondrá el cierre al torneo el Congesa XXI Primera Nacional Masculino.