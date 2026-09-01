A subasta tres plazas de garaje en Salamanca por un total de 45.300 euros

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la subasta de tres plazas de garaje en el barrio de Pizarrales, todas ellas por un total de 45.308,10 euros, siendo el valor de cada una de ellas de 14.285 euros, de manera individual.

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La primera de las fincas corresponde con un garaje cuya entrada se sitúa en la calle Luis Sala Balust, en el número 39 de la zona Oeste del barrio de Pizarrales. Según indica el propio documento, el acceso se realiza por la rampa situada junto al portal. El conjunto de la parcela es de 483 metros cuadrados, de los que plaza de garaje sería el 4,6004 por ciento, es decir, unos 22,22 metros cuadrados.

Puerta al garaje en subasta de la calle Luis Sala Balust

El segundo de los inmuebles que se pone en subasta es otra plaza de garaje. En esta ocasión la situada en el mismo lugar pero con un total de 23 metros cuadrados, similar a la anterior. En esta, al igual que en la otro lugar de aparcamiento, la construcción es del 2003. Para consultar más detalles la referencia catastral es la siguiente: 4497701TL7349E0065JI.

El tercero de los inmuebles es otro garaje, también ubicado en el barrio de Pizarrales. En esta ocasión el que se encuentra en la calle Oropenda, número 58, en la plaza de garaje número 24. La superficie útil es de 10,5 metros cuadrados. Como publica el BOE, la participación en la comunidad del mismo es de 0,335 por ciento, del edificio más alto de la propia vía.

Entrada a la plaza de garaje situada en la calle Oropenda que se encunetra en subasta

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Los requisitos para participar en la subasta son las siguientes: identificación de manera suficiente, declarar que se conocen las condiciones generales y haber depositado el 5 por ciento del bien del inmueble. Además, la ejecutante solo podrá tomar parte de la subasta si existen otros licitadores. Por otro lado, tanto ejecutante como acreedores podrán hacer posturas reservándose ka facultad de ceder el remate a un tercero.