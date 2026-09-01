El Gobierno aprueba un decreto para que las personas con dificultades de comprensión "puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes"

El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba este martes un real decreto que garantiza que las personas con dificultades de comprensión "puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes".

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Se trata de una norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales para que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía.

Desde este ministerio se indica también que la norma tiene un enfoque universalista y está dirigida a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.