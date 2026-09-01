Un malentendido en las fechas de venta de los nuevos abonos para la Feria Taurina de Salamanca dispara las quejas entre los jóvenes

Las entradas para los festejos de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026 se pusieron a la venta de forma física a través de las taquillas de la plaza este lunes 31 de agosto, cuando La Glorieta lució largas colas de aficionados que aguardaban su turno para hacerse con entradas.

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En esas colas había un gran número de jóvenes aficionados que han mostrado su enfado a través de los medios de comunicación y también mediante las redes sociales. El motivo de las quejas que se han expresado a través de los distintos canales de comunicación surge por un malentendido en las fechas de venta.

En los panfletos y en la web de la empresa gestora se expone que del 31 de agosto al 3 de septiembre las personas abonadas pueden proceder a la renovación de los abonos y que los nuevos abonos, así como las entradas sueltas, se ponen a la venta también desde esta misma fecha, el 31 de agosto. Sin embargo, esto, según varios usuarios, no se ha respetado.

Precios De Entradas Sueltas Y Abonos. Bmf Salamanca

Uno de los afectados que se puso en contacto este lunes con Salamanca24horas declara: “En todos los canales de comunicación de la empresa se ha anunciado que la venta de abonos comenzaba también el 31 de agosto, además de la renovación de los ya existentes. Sin embargo, esta mañana había jóvenes esperando desde las 07:00 horas, es decir, tres horas antes de la apertura de taquillas, y al llegar se encontraron con que únicamente se permitía renovar a determinados abonados jóvenes. Son jóvenes que han salido de trabajar y han recorrido decenas e incluso cientos de kilómetros desde Extremadura, Ávila, Zamora y otros lugares. Se han presentado en Salamanca para adquirir su abono y se les ha negado la posibilidad de hacerlo”.

Otros de los jóvenes que ayer hacían cola también expusieron que “llevamos desde las cuatro y media de la mañana haciendo cola y nos vamos a casa sin abono porque está pasando como el año pasado que ponen que desde el 31 de agosto se puede renovar y comprar, pero los nuevos los están dejando para otro día”.

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Desde BMF Toros explican a este medio que hay una gran demanda de los abonos jóvenes y que por eso se da preferencia, al igual que sucede con los abonos generales, a las personas que ya figuran como abonadas, es decir a las que ya tienen abono de otros años. Por eso, hasta que estas personas no comuniquen que no quieren la localidad ya ocupada, esa entrada no quedará libre. De manera, que se va a respetar en primer lugar la renovación de abonos, y por eso hasta a partir del 3 de septiembre no se podrán adquirir esos nuevos abonos para los jóvenes. Es a partir de esta fecha también cuando la empresa sabrá a ciencia cierta si todavía quedan localidades del abono joven disponibles.

Desde ayer y hasta el jueves en taquillas solo se está procediendo a las renovaciones del abono joven.