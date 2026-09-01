Desde este martes se empieza a aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro en el gasoil

Los conductores verán un cambio a partir de este martes cuando se acerquen a las gasolineras a repostar.

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Desde este 1 de septiembre se empieza a aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro en el gasoil frente a los 5 céntimos por litro en la gasolina. Esta se trata de una medida incluida en el plan de respuesta anticrisis que se activa de forma automática al confirmarse que el gasóleo está por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Según recoge la Agencia Europa Press, el precio de los carburantes ha encadenado esta semana su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24 % desde que decayó la rebaja del IVA al 10 % a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano en plena operación retorno de agosto.

El precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,8 % con respecto a la anterior, para situarse en los 1,861 euros; la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros.