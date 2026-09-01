¿Quiénes son los grupos locales de Salamanca que tocarán en las Ferias y Fiestas 2026?

Salamanca es cuna de arte y cultura, como ha venido demostrando durante todas estas décadas en la que diferentes artistas han surgido por sus calles. La música, como no puede ser de otra forma, es una de las formas de expresión más arraigadas a la ciudad, en la decenas de grupos de música se dan cita en la escena de la ciudad para demostrar (y mostrar) las horas de ensayo en sus nuevas obras.

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Desde hace unos años, el Ayuntamiento de Salamanca ha apostado por este espacio de cara a dar cabida a las bandas locales, consolidándose como una de las programaciones más típicas de la ciudad. Este año será el turno de Al Límite, La Duda Ofende, Bandidos, No Cantes Victoria, Sonido Internacional, Juan Anselmo, Orca, Be For You y Kritter.

Ál Límite Al Límite es un grupo de rock creado en Salamanca hace diez años cuyos integrantes lo forman en la actualidad Fernando Vicente, a la voz y guitarra, Aure Martín, bajo y coros, y Jorge Orejudo, batería y coros. Tres músicos con una dilatada experiencia que han trabajado con grandes artistas como Loquillo, Santi Campillo de M-Clan o Pancho Verona, músico y compositor de Joaquín Sabina.

Con más de 500 conciertos a sus espaldas en los que han versionado los mejores temas de grandes bandas, han girado por decenas de localidades por todo el territorio nacional, además de haber traspasado fronteras cruzando el charco y sonando en algunos medios de comunicación de Argentina, México o Perú.