Abierto el plazo de inscripción del programa de ludotecas municipales del Ayuntamiento de Salamanca

Desde este martes 1 de septiembre, los vecinos de Salamanca pueden realizar la inscripción dentro del programa de ludotecas municipales organizado por el Ayuntamiento de Salamanca . Dicho plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre con un total de 524 plazas disponibles, un 6% más que las ofertadas el pasado curso 2025/2026.

Santa Marta abrirá el plazo de inscripción para los cursos de la piscina climatizada el 1 de septiembre

Estas solicitudes, tal y como informó el pasado viernes 27 de agosto Myriam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, se pueden realizar de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web . Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS permite también la inscripción presencialmente para aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

Una vez finalizado el plazo, las listas provisionales se publicarán el 18 de septiembre y el plazo para posibles reclamaciones comenzará el 22 de septiembre, mientras que el sorteo y la publicación de las listas definitivas estará disponible el 24 de septiembre. Por su parte, el plazo de entrega de documentación de plaza y el justificante de pago se realizará el 24 al 30 de septiembre.

El abono de las tasas, con un precio de 7 euros al mes por participante, con carácter general, se realizará exclusivamente previa generación de la autoliquidación obtenida en la página web del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca.

Así, este proyecto se llevará a cabo a partir del 5 de octubre en todas las zonas de acción social de la ciudad y está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años, excepto en el caso de Puente Ladrillo, en el que la edad se amplía hasta los 12 años al realizarse un proyecto adaptado a las necesidades específicas de la zona.