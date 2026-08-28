Arranca la nueva edición del programa de ludotecas municipales del Ayuntamiento de Salamanca

Comienza un nuevo curso, y con él, arranca también una nueva edición del programa de ludotecas municipales organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. Así lo ha presentado este viernes 28 de septiembre Myriam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades.

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Tal y como ha apuntado Rodríguez, el plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15 de septiembre con un total de 524 plazas disponibles. Este número supone un 6% más que en la edición anterior. Así, este programa tiene el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al mismo tiempo que se promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario.

Este proyecto se llevará a cabo a partir del 5 de octubre en todas las zonas de acción social de la ciudad y está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años, excepto en el caso de Puente Ladrillo, en el que la edad se amplía hasta los 12 años al realizarse un proyecto adaptado a las necesidades específicas de la zona.

En concreto, las sesiones, de una hora y media de duración, compondrán actividades lúdicas desarrolladas por monitores de ocio y tiempo libre en horario de tarde durante dos días a la semana, en cada uno de los Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.

En este sentido, Rodríguez ha apuntado la importancia de la perspectiva inclusiva con la que se preparan las actividades: “Están basadas en los principios de igualdad, de tolerancia, de solidaridad y de cooperación”, explica, añadiendo que se respetarán las capacidades de cada participante conjugando la diversión con el aprendizaje.

Este programa, además, realiza una profunda labor en pro de la conciliación laboral y familiar, congeniando así con otros proyectos como ‘Apúntate al verano’ o los ‘Concilia’ que se desarrollan durante los meses de junio y septiembre, así como en los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval y Semana Santa.

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Plazos y requisitos para las solicitudes En relación a las solicitudes, se podrán presentar del 1 al 15 de septiembre ambas fechas inclusive, de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web. Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS realizará la inscripción presencialmente a aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

Una vez finalizado el plazo, las listas provisionales se publicarán el 18 de septiembre y el plazo para posibles reclamaciones comenzará el 22 de septiembre, mientras que el sorteo y la publicación de las listas definitivas estará disponible el 24 de septiembre. Por su parte, el plazo de entrega de documentación de plaza y el justificante de pago se realizará el 24 al 30 de septiembre.

El abono de las tasas, con un precio de 7 euros al mes por participante, con carácter general, se realizará exclusivamente previa generación de la autoliquidación obtenida en la página web del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca.

Las familias participantes podrán elegir realizar el pago mensual, trimestral o anual de la actividad. En caso de optar por el pago mensual o trimestral de la actividad, deberán aportar el primer justificante de pago durante el proceso de confirmación de plaza. Los sucesivos justificantes de pago deberán ser remitidos al correo electrónico del CEAS correspondiente.

En cuanto a los requisitos, es importante detallar que se podrá formalizar una única solicitud por unidad familiar. Además, es requisito imprescindible que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca en el momento de formular la solicitud, salvo por causas justificadas debidamente acreditadas.

Por otro lado, Rodríguez ha apuntado que podrán participar menores con necesidades educativas especiales que cursen estudios en un centro educativo ordinario. Para ello, “es necesario que dispongan de capacidad funcional y un nivel de autonomía suficiente que les permita participar y realizar las actividades planificadas con el apoyo de un monitor de necesidades educativas especiales”.