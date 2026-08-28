El IPC alcanza su nivel más alto en tres años por la subida de los carburantes

El IPC alcanza este mes de agosto su nivel más alto en tres años por la subida de los carburantes. Ha elavado su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, según apunta la agencia Europa Press.

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Con el dato de este mes de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos por los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Desde el Ministerio de Economía señalan que "la inflación general en agosto se sitúa en el 4,3% en el cálculo interanual, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del 'shock' energético derivado de la guerra en Irán".